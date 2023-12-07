ABD'de toptan eşya stokları ekimde beklenenden fazla azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait toptan eşya stokları ve satışları verilerini açıkladı. Ekimde toptan eşya stokları yüzde 0,4 azalarak 897,1 milyar dolara geriledi. Bu rakam, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de toptan eşya stokları, ekimde yüzde 0,4 ile beklenenden fazla azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin ekim ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 897,1 milyar dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Toptan eşya stokları eylül ayında yatay bir seyir izlemişti.

Stoklar, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,3'lük azalış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 667,9 milyar dolara geriledi. Toptan eşya satışları, eylül ayında yüzde 2 artmıştı.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 0,4 azaldı.