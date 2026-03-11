ABD'de enflasyon şubatta beklentilere paralel gerçekleşti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Enflasyon bu dönemde aylık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. TÜFE ocakta aylık yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

Yıllık enflasyon da piyasa beklentilerine paralel kaydedilirken, TÜFE'deki artış ocak ayında da yıllık yüzde 2,4 olmuştu.

Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Barınma maliyetleri şubatta aylık yüzde 0,2 arttı ve tüm kalemler arasında aylık artışın en büyük faktörü oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3 yükseldi.

Gıda endeksi aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artarken, enerji endeksi aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel seyreden çekirdek enflasyon ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 olmuştu.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmayı sürdürdü.