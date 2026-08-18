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ABD sanayi üretimi temmuzda beklentilerin altında arttı

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ABD'de sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 0,2 artarken, bu artış piyasa beklentisi olan yüzde 0,3'ün altında kaldı. Yıllık artış yüzde 1,1 olurken, imalat sanayi üretimi de yüzde 0,2 arttı. Kapasite kullanım oranı yüzde 76,3 ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

NEW ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin bu dönemde haziran ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Sanayi üretimi temmuzda yıllık bazda ise yüzde 1,1 yükseldi.

İmalat sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydetti. İmalat sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı da temmuzda 0,1 puan artışla yüzde 76,3 oldu ve son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu oran, 1972-2025 dönemindeki uzun vadeli ortalamanın ise 3,1 puan altında kaldı.

Temmuzda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 76,2 olmuştu.

Kaynak: AA
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