ABD'de sanayi üretimi kasımda arttı

ABD Merkez Bankası, kasım ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttığını açıkladı. Yıllık bazda ise artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

ABD'de sanayi üretimi kasımda yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi kasımda, önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

ABD'de sanayi üretimi, ekimde yüzde 0,1 gerilemişti.

Sanayi üretimi kasımda yıllık bazda ise yüzde 2,5 arttı.

İmalat sanayi üretimi ekimdeki yüzde 0,4'lük düşüşün ardından kasımda yatay seyretti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da kasımda yüzde 76 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran uzun dönem (1972-2024) ortalaması olan değerin 3,5 puan altında kaldı.

Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 75,9 kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
