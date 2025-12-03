Haberler

ABD'de sanayi üretimi eylülde arttı

Güncelleme:
ABD Merkez Bankası, eylül ayında sanayi üretiminde yüzde 0,1 artış olduğunu açıkladı. Ağustos ayında yaşanan yüzde 0,3'lük gerilemenin ardından, yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 1,6 yükseldi. İmalat sanayi üretimi ise değişim göstermedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0,3 gerilemişti.

Sanayi üretimi eylülde yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı.

İmalat sanayi üretimi de eylülde değişim göstermedi. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin ağustosta olduğu gibi yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Ülkede kapasite kullanım oranı aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 75,9 olurken, yüzde 76,9 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

