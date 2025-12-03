ABD'de sanayi üretimi eylülde arttı

NEW ABD'de sanayi üretimi eylülde yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0,3 gerilemişti.

Sanayi üretimi eylülde yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı.

İmalat sanayi üretimi de eylülde değişim göstermedi. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin ağustosta olduğu gibi yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Ülkede kapasite kullanım oranı aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 75,9 olurken, yüzde 76,9 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.