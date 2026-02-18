Haberler

ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklentileri aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ocak ayında ABD'de sanayi üretimi, aylık bazda %0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı da %76,2'ye yükseldi.

NEW ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artış kaydeden sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta yüzde 0,2 yükselmişti.

Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda da yüzde 2,3 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise ocakta aylık yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,4 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta değişim göstermemişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da ocakta 0,5 puan artışla yüzde 76,2'ye çıktı. Yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,6 olacağı öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 75,7 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA " / " + Sevgi Ceren Gökkoyun -
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor

Dün geceki tarihi maçı izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur