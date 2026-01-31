ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Haberler

Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 411'de sabit kaldı. Son bir yılda ise 68 kule azaldı. Brent petrol varil fiyatı 69,32 dolara gerilerken, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 65,21 dolara düştü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre değişmeyerek 411'de sabit kaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.

Perşembe gününü 69,59 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,32 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 65,21 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 65,42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

