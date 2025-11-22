Haberler

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

Baker Hughes'un haftalık raporuna göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Kasım haftasında 2 artarak 419'a yükseldi. Ancak son bir yılda kule sayısı 60 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı 62,56 dolara, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,81 dolara geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, 15-21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 419'a yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda 60 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 63,38 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 62,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 57,81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 59 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
