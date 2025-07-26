ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 7 Azaldı

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, 19-25 Temmuz haftasında 7 azalarak 415'e geriledi. Son bir yıl içinde toplamda 67 kule azaldığı belirtiliyor. Brent petrolün varil fiyatı 68,44 dolara, Batı Teksas ham petrolü ise 65,16 dolara düştü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Temmuz'da önceki haftaya göre 7 azalarak 415'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 67 azaldı.

Perşembe gününü 69,18 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,44 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 65,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 66,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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