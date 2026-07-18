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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 7 arttı

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Baker Hughes verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz döneminde 7 artarak 452'ye yükseldi. Brent petrol varil fiyatı 88,10 dolar, WTI ise 82,47 dolar seviyesinde kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz döneminde önceki haftaya göre 7 artarak 452'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 arttı.

Perşembe gününü 84,23 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 88,10 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,47 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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