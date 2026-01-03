Haberler

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 3 artarak 412 oldu. Ancak, son bir yılda bu sayı 70 azalmış durumda. Brent petrolün varil fiyatı ise 60,75 dolar seviyesinde kapanırken, WTI tipi ham petrolün fiyatı 57,32 dolar olarak belirlendi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 artarak 412'ye yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27-30 Aralık tarihlerinde bir önceki haftaya göre 3 artarak 412 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 70 azaldı.

Çarşamba gününü 60,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 57,32 dolar düzeyinde kapattı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı