ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Güncelleme:
ABD'de petrol sondaj kulisi sayısı 10-16 Ocak tarihleri arasında 1 artarak 410'a ulaştı. Ancak son bir yılda 68 kule azaldı. Brent ve WTI petrol fiyatları ise yükseliş gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 artarak 410 oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ocak tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 410 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.

Perşembe gününü 63,08 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,22 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
