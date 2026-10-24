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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ekim haftasında 1 artışla 460'a çıktı

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Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 460'a yükseldi. Ülkedeki kule sayısı son bir yılda 40 artarken Brent petrolün varili cuma günü 116,72 dolardan kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 460'a yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 40 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 116,72 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 103,44 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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