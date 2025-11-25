Haberler

ABD'de Perakende Satışlar Eylül'de Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

Güncelleme:
ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Satışlar, bir önceki aya göre sadece yüzde 0,2 artarak 733,3 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi yüzde 0,4 artıştı. Yıllık bazda ise artış yüzde 4,3 olarak ölçüldü.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 733,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Perakende satışlar, ağustosta da yüzde 0,6 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, eylülde yıllık bazda ise yüzde 4,3 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, çeşitli mağaza perakendecilerinde görüldü.

Mobilya mağazaları, inşaat malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı yerler, yiyecek ve içecek mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, benzin istasyonları ile yemek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu mekanlardaki satışlarda da artış kaydedildi.

Buna karşın, motorlu taşıt mağazaları, elektronik mağazaları, giyim mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar ve mağaza dışı perakendecilerdeki satışlarda ise azalış görüldü.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
