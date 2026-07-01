ABD'de özel sektör istihdamı haziranda beklentilerin altında arttı

NEW ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 98 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı haziran ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 98 bin kişi artış gösterdi. Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 118 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında mayısta yaşanan artışa ilişkin veri ise 122 bin olarak korundu. Söz konusu dönemde istihdamda hizmet sektöründe 96 bin, üretim sektöründe 2 bin kişilik artış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı haziranda aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştirenler için yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işe alım hızının hem arz hem de talebe dair bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, "İnsanların iş bulmasının daha uzun sürdüğünü biliyoruz ancak bazı sektörlerde iş gücü arzı kısıtlarına dair işaretler de mevcut. Şimdilik genel etki, istihdam yaratma hızında bir yavaşlama şeklinde kendini gösteriyor." ifadelerini kullandı.