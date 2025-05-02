ABD'de Mart Ayında Fabrika Siparişleri Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 4,3 ile beklentilerin biraz altında artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı.

Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 4,4 artacağı öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, şubatta yüzde 0,5 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,2 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 yükseldi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.