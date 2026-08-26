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ABD'de harcamalar beklentiyi aştı

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ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda aylık %0,2 artışla beklentiyi aştı. Kişisel gelirler %0,4 yükseldi. Fed'in izlediği enflasyon göstergesi beklentinin üzerinde, çekirdek endeks beklentiyle uyumlu gerçekleşti.

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde haziranda olduğu gibi yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentisi harcamaların yüzde 0,1 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları haziranda yüzde 0,3 artmıştı.

Fed'in izlediği enflasyon göstergesi beklentiye paralel

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

Endeks, aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,6 olan piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 0,1 azalmış, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Endeks haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmıştı.

Kaynak: AA
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