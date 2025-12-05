Haberler

ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylülde arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Kişisel gelirler eylülde yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları da aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de benzer şekilde artış gösterdi.

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Ağustosta da aynı oranda yükselen kişisel gelirlere dair piyasa beklentisi, eylülde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları da eylülde aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Eylülde beklentilere paralel artan kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,5 yükselmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi aylık bazda beklentilere paralel

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen endeks, ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Aylık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmesi öngörülüyordu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.