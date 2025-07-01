ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Mayısta 7.769 Milyona Ulaştı

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede mayıs ayında açık iş sayısı 7 milyon 769 bin olarak kaydedildi ve bu, Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviye oldu. Açık iş sayısındaki artış, konaklama, yiyecek hizmetleri ve finans sektörlerinde görüldü.

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, mayısta 7 milyon 769 bin ile Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 374 bin artışla 7 milyon 769 bin oldu ve Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 320 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin nisan ayı verisi 7 milyon 395 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile finans ve sigorta sektörlerinde artarken, federal hükümette azaldı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 112 bin azalarak 5 milyon 503 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 71 bin azalarak 5 milyon 242 bine düştü.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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