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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ekimde aylık bazda yüzde 1,1'er artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi. Endeks, eylülde de yüzde 1,1 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,1 arttı.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Endeks, eylülde yüzde 2,4 yükselmişti.

Ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerindeki yıllık değişim oranları ise açıklanmadı.

Federal hükümetin Ekim 2025'te ödeneklerin sona ermesi nedeniyle kapanması sonucunda verilerin toplanamadığı, bu nedenle ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının yayımlanamadığı bildirildi.

Kaynak: AA