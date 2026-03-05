Haberler

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ocakta arttı

Güncelleme:
ABD'de ocak ayında ithalat fiyat endeksi aylık yüzde 0,2, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklenentilerinin altında kalan bu artış, ithalat fiyatlarının yıllık bazda ise yüzde 0,1 azaldığını gösteriyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ocakta geçen yıl aralıkta olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, ocakta yıllık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

İhracat fiyat endeksi de ocakta aylık yüzde 0,6 yükseldi. Endeks geçen yıl aralık ayında da aynı oranda artmıştı.

Piyasada endeksin bu dönemde yüzde 0,3 artacağı tahmin ediliyordu.

İhracat fiyat endeksi, ocakta yıllık bazda da yüzde 2,6 yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
