ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ocakta arttı

NEW ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,2, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,6 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ocakta geçen yıl aralıkta olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, ocakta yıllık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

İhracat fiyat endeksi de ocakta aylık yüzde 0,6 yükseldi. Endeks geçen yıl aralık ayında da aynı oranda artmıştı.

Piyasada endeksin bu dönemde yüzde 0,3 artacağı tahmin ediliyordu.

İhracat fiyat endeksi, ocakta yıllık bazda da yüzde 2,6 yükseldi.