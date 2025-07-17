ABD'de İthalat Fiyat Endeksi Haziranda Yüzde 0,1 Arttı

NEW ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,4 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 düştü.

İhracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Endeksin geçen ayki artışında hem tarım dışı hem de tarımsal ihracat fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksinin değişim göstermeyeceği öngörülüyordu. İhracat fiyat endeksi, mayısta yüzde 0,6 azalmıştı.

Endeks, haziranda geçen senenin aynı ayına göre de yüzde 2,8 arttı ve ocak ayından bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.