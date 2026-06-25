Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 20 Haziran haftasında 215 bine gerileyerek piyasa beklentisi olan 225 binin altında gerçekleşti. Devam eden başvurular ise 3 ayın zirvesine çıktı.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 20 Haziran ile biten haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 20 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 215 bine geriledi.

Piyasa beklentisi bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 225 bin olduğu yönündeydi.

Önceki hafta 226 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 227 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 750 artışla 224 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 13 Haziran ile biten haftada 21 bin kişi artarak 1 milyon 821 bin oldu ve yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

İlk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Meydanda toplanan binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Kent meydanında dikkat çeken anma töreni! Binlerce kişi toplandı
Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü

Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!