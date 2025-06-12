ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

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ABD'de 7 Haziran'la biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 248 bin olarak belirlendi. Piyasa beklentisi 242 bin iken, başvurular önceki haftaya göre değişim göstermedi.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Haziran'la biten haftada 248 binle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Haziran'la biten haftada bir önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 248 bin oldu.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ekim 2024'ün ilk haftasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 242 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 247 binden 248 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 5 bin 500 artarak 240 bin 250 oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 31 Mayıs'la biten haftada 54 bin artışla 1 milyon 956 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek değeri gördü.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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