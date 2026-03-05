Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yatay seyretti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Şubat ile biten haftada 213 bin olarak kaydedildi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 213 bin oldu.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 215 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 212 binden 213 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 750 azalarak 215 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Şubat ile biten haftada 46 bin artarak 1 milyon 868 bine çıktı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
