ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Güncelleme:
ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Şubat ile biten haftada 206 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Önceki haftanın başvuru sayısı ise revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Şubat ile biten haftada 206 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi azalarak 206 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 223 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 229 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1000 azalarak 219 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 7 Şubat ile biten haftada 17 bin artışla 1 milyon 869 bine çıktı.

