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ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 206 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Önceki hafta verisi 212 bine revize edilirken, devam eden başvurular 1 milyon 799 bine yükseldi.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 206 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 206 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 210 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 209 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin 250 artışla 204 bine ulaştı.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 8 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 18 bin artarak 1 milyon 799 bine yükseldi.

Kaynak: AA
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