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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

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- İşsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 25 Temmuz ile biten haftada 197 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 25 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 197 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 201 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 187 binden 188 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 5 bin azalarak 202 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 7 bin azalışla 1 milyon 782 bine indi.

Kaynak: AA
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