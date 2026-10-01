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ABD'de ISM imalat PMI eylülde 54,5'e geriledi, büyüme yavaşladı

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ABD'de ISM imalat sanayi PMI, eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak 54,5'e geriledi; piyasa beklentisi 54,8 yönündeydi. Endeks imalat sektöründeki büyümenin sürdüğüne ancak hafif yavaşladığına işaret ederken yeni siparişler 55,3'e yükseldi, üretim 56,7'ye geriledi ve istihdam 52,7'ye çıktı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,5'e gerileyerek imalat sektöründeki büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti.

ISM, eylül ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI eylülde önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 54,5'e geriledi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54,8 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki büyümenin sürdüğüne ancak hafif yavaşladığına işaret eden endeks ağustosta 54,6 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişler endeksi eylülde önceki aya göre 1,6 puan artarak 55,3'e yükselirken, üretim endeksi 1,6 puan azalışla 56,7'ye geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 1,5 puan artarak 52,7'ye çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisindeki 12 sektörde büyüme görülürken, 2 sektörde daralma kaydedildi.

Elektrikli ekipman, cihaz ve bileşenler, metal dışı mineral ürünler, birincil metaller, plastik ve kauçuk ürünleri, bilgisayar ve elektronik ürünleri, işlenmiş metal ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri, ulaşım ekipmanları, makine, çeşitli imalat ve kimyasal ürünlerde büyüme görüldü.

Baskı ve ilgili destek faaliyetleri ile tekstilde ise daralma yaşandı.

S&P Global'in imalat PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de eylül ayına ilişkin imalat PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi eylülde önceki aya kıyasla 2 puan artarak 55,9 oldu.

Eylül ayına ilişkin öncü verilerde endeksin 57 değerini aldığı açıklanmıştı.

Aşağı yönlü revizyona rağmen endeks, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Endeks ağustosta 53,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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