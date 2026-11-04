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ABD'de ISM hizmet PMI ekimde 54,5'e gerileyerek beklentiyi karşılamadı

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ABD'de ISM hizmet sektörü PMI, ekimde aylık 0,4 puan azalışla 54,5'e gerileyerek 54,8 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Endeks, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret ederken S&P Global hizmet PMI 56,1'e revize edildi ve bileşik PMI 55,9'a indi.

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 54,5'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

ISM, ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI ekimde önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 54,5'e indi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Sektörün büyüme hızının yavaşladığına işaret eden endeks, eylülde 54,9 değerini almıştı.

İş aktivitesi endeksi ekimde aylık bazda 2,7 puan azalarak 53,8'e ve yeni siparişler endeksi 3,9 puan azalışla 55,9'a geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 1,3 puan artışla 51,4'e yükseldi.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründeki 15 sektörde büyüme kaydedilirken 2 sektörde daralma görüldü.

Büyüme kaydeden sektörler, ulaştırma ve depolama, toptan ticaret, bilgi, perakende ticaret, sanat, eğlence ve rekreasyon, finans ve sigorta, diğer hizmetler, gayrimenkul, kiralama ve leasing, konaklama ve yiyecek hizmetleri, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, kamu hizmetleri, eğitim hizmetleri, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ile kamu yönetimi olarak sıralandı.

Daralma görülen sektörler ise inşaat ile sağlık ve sosyal yardım oldu.

S&P Global hizmet sektörü PMI aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verisini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI ekimde bir önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 56,1'e indi.

Endekse dair öncü veri 57,9 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI eylülde 58,8 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde bir önceki aya kıyasla 2,5 puan azalışla 55,9'a geriledi.

Bileşik PMI, açıklanan öncü verilere göre 57,6 olmuştu. Bileşik PMI eylülde 58,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik aktivitede genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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