ABD'de inşaat harcamaları ocakta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, inşaat harcamaları ocakta aylık yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 190 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri harcamaların yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.

İnşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,8 artışla 2 trilyon 197 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,6 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,6 azaldı.

İnşaat harcamaları ocakta yıllık bazda ise yüzde 1 artış kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
