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ABD'de imalat sanayi yeni siparişleri eylülde yüzde 1,8 artarak 677,2 milyar dolar oldu

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkede imalat sanayi yeni siparişleri eylülde aylık yüzde 1,8 artarak 677,2 milyar dolara yükseldi. Beklenti yüzde 1,2 artıştı; dayanıklı mallara yönelik siparişler yüzde 1,9, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,8 arttı.

ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı eylülde aylık bazda yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayı imalat sanayi yeni siparişlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri eylülde önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 677,2 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri yeni siparişlerin bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi.

İmalat sanayisinde yeni siparişler ağustos ayında yüzde 0,3 artarak 665 milyar dolara ulaşmıştı.

Dayanıklı mallara yönelik yeni siparişler eylülde yüzde 1,9 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,8 yükseldi.

İmalat sanayi yeni siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan imalat sektörünün gelecekteki performansına ilişkin öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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