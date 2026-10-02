Haberler

ABD'de imalat sanayi yeni siparişleri ağustosta 663,5 milyar dolara yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre imalat sanayi yeni siparişleri ağustosta aylık yüzde 0,1 artarak 663,5 milyar dolara çıktı. Bu, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken sektörün gelecekteki performansı için öncü gösterge olarak takip ediliyor.

NEW ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı imalat sanayi yeni siparişlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 663,5 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri de yeni siparişlerin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İmalat sanayisinde yeni siparişler temmuz ayında yüzde 0,8 artarak 662,8 milyar dolara ulaşmıştı.

Dayanıklı mallara yönelik yeni siparişler ağustosta yüzde 0,1 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler de yüzde 0,3 yükseldi.

İmalat sanayi yeni siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan imalat sektörünün gelecekteki performansına ilişkin öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
Ankara'da 4 yıl nezle sandığı burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı! Sebep geçirdiği trafik kazası

4 yıl nezle sandı! Burnundan akan sıvı bakın ne çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melisa Şenolsun pozitif sonuç sonrası sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek

Test sonucu pozitif çıkmıştı! İtiraz edecek
Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi

Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu

93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi