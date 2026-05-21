ABD'de imalat sanayi PMI mayısta beklentileri aştı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 55,3 ile 48 ayın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin mayıs ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI mayısta geçen aya kıyasla 0,8 puan artarak 55,3 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri endeksin 53,8 değerini alacağı yönündeydi.

Bu dönemde 48 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeks, nisanda 54,5 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin altında kaldı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise mayısta aylık bazda 0,1 puan azalışla 50,9'a geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 51,1 değerini alacağı tahmin ediliyordu. İki ayın en düşük seviyesine inen endeks, nisanda 51 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da mayısta geçen aya kıyasla değişmeyerek 51,7 oldu.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinin iş dünyası anketlerine giderek daha fazla yansıdığını belirtti.

Mayıs ayına ilişkin öncü PMI verilerinin ekonomik faaliyetlerde mütevazı bir büyümeye işaret ettiğini kaydeden Williamson, artan fiyatların talep üzerinde yeniden baskı oluşturduğunu, şirketlerin yükselen maliyetler ve ekonomik görünüme dair endişeler nedeniyle istihdamı azaltmaya başladığını ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.