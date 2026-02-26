Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Güncelleme:
ABD Çalışma Bakanlığı, 21 Şubat ile biten haftada işsizlik maaşı başvurularının sayısının 212 bine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi 217 bin iken, önceki haftanın verisi de 208 bine revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Şubat ile biten haftada 212 bine çıkmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 212 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 217 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 206 binden 208 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 750 artarak 220 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 Şubat ile biten haftada 31 bin azalışla 1 milyon 833 bine geriledi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
