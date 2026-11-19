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NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım'da sona eren haftada 203 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 14 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 203 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının bu dönemde 198 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 200 binden 202 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, önceki haftaya göre 2 bin artarak 197 bin 750 oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 7 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 70 bin artarak 1 milyon 763 bine ulaştı.

Kaynak: AA