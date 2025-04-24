Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

ABD'de İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları 222 Bine Yükseldi

ABD'de İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları 222 Bine Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Nisan ile biten haftada ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Önceki hafta verileri de güncellenerek işsizlik maaşı başvuruları 216 bin olarak revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Nisan ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 222 bine çıktı.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 215 binden 216 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 750 kişi azalarak 220 bin 250'ye indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 12 Nisan ile biten haftada 37 bin azalışla 1 milyon 841 bine geriledi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.