ABD'de İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları 222 Bine Yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Nisan ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 222 bine çıktı.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 215 binden 216 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 750 kişi azalarak 220 bin 250'ye indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 12 Nisan ile biten haftada 37 bin azalışla 1 milyon 841 bine geriledi.