ABD'de İlk Defa İşsizlik Maaşı Başvurusunda Bulunanların Sayısı Artış Göstermeye Devam Ediyor

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 237 bine çıktı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 230 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 229 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 artarak 231 bine yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi azalışla 1 milyon 940 bine geriledi.