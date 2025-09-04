Haberler

ABD'de İlk Defa İşsizlik Maaşı Başvurusunda Bulunanların Sayısı Artış Göstermeye Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Önceki haftaya göre başvuran sayısı 8 bin kişi arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 237 bine çıktı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 230 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 229 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 artarak 231 bine yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi azalışla 1 milyon 940 bine geriledi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Her ay evine giren parayı paylaşan memurun hesabı tartışma yarattı

Memurları şaşırtan memur hesabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.