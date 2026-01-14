Haberler

ABD'de ikinci el konut satışları geçen yıl aralıkta arttı

ABD'de ikinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 5,1 artarak 4,35 milyona ulaştı. Yıllık bazda medyan konut fiyatı ise yüzde 0,4 artış gösterdi. NAR Başekonomisti, 2025'in zorlu bir yıl olacağını belirtirken, mortgage faiz oranlarındaki düşüş ve fiyat artış hızındaki yavaşlamanın iyileşmelere işaret ettiğini söyledi.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları geçen yıl aralıkta yüzde 5,1 yükseldi.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Aralık 2025'e ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 5,1 artışla 4,35 milyona çıktı.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,21 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, geçen yıl kasımda yüzde 0,7 artarak 4,14 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları Aralık 2025'te yıllık bazda ise yüzde 1,4 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 0,4 artarak 405 bin 400 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, 2025'in, rekor düzeyde yüksek konut fiyatları ve tarihsel olarak düşük konut satışlarıyla konut almak isteyenler için bir başka zorlu yıl olduğunu belirtti.

Ancak geçen yılın son çeyreğinde mortgage faiz oranlarının düşmesi ve konut fiyatlarının artış hızının yavaşlamasıyla koşulların iyileşmeye başladığına işaret eden Yun, aralık ayı ikinci el konut satışlarının mevsimsel faktörlere göre ayarlanmış olarak yaklaşık 3 yılın en güçlü seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Yun, ikinci el konut stok seviyelerinin düşük kalmaya devam ettiğini ifade ederek, şubat ayından itibaren piyasaya daha fazla stok gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
