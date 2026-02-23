ABD'de fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta azaldı

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 617,5 milyar dolara geriledi

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,4 azalması yönündeydi.

Fabrika siparişleri geçen yıl kasımda yüzde 2,7 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,4 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yatay seyretti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.