ABD'de fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Aralık 2025'te fabrika siparişleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 617,5 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri ise bu dönemde yüzde 0,4'lük bir düşüş öngörüyordu.

Fabrika siparişleri geçen yıl kasımda yüzde 2,7 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,4 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yatay seyretti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
