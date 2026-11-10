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ABD'de ekim TÜFE aylık yüzde 0,4 artarak beklentiyi aştı, yıllık veri yok

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ekimde TÜFE aylık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük piyasa beklentisini aştı. Yıllık enflasyon verisi, ödenek kesintisi nedeniyle verilerin toplanamamasından dolayı açıklanmadı; barınma endeksi aylık yüzde 0,3 artışla öne çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Yıllık enflasyon verisi açıklanmadı

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

Ekim 2025'te hükümetin ödenek kesintisi nedeniyle verilerin toplanamamasından dolayı ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının hesaplanamadığı bildirildi.

Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı

Barınma endeksi ekim ayında aylık yüzde 0,3 artarak tüm kalemleri kapsayan genel endeksteki aylık artışın yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.

Gıda endeksi ekim ayında yüzde 0,5 yükselirken, evde tüketilen gıda endeksi yüzde 0,4, dışarıda tüketilen gıda endeksi ise yüzde 0,5 arttı.

Enerji endeksi de eylül ayındaki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekim ayında yüzde 0,7 yükseldi.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Kaynak: AA
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