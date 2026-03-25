Haberler

ABD'nin cari açığı 2025'in son çeyreğinde 5 yıl aradan sonra en düşük seviyesine geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de cari işlemler açığı, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 20,2 azalarak 190,7 milyar dolara gerileyerek 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Piyasa beklentisi 211 milyar dolarken, düşüşte birincil gelir dengesinin fazlaya dönmesi ve mal ticareti açığının azalması etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

ABD'de geçen yılın üçüncü çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 226,4 milyar dolardan 239,1 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

