ABD'de Altın Kart'ı 1 milyon dolara satışa çıkardı
ABD yönetimi, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için dikkat çeken bir adım attı. Resmen başlatılan "Altın Kart" programı, 1 milyon dolarlık yatırım yapanlara hızlandırılmış Green Card imkânı sunuyor. Ekonomiyi canlandırma hedefiyle duyurulan uygulama, "vatandaşlık artık parayla satın alınabiliyor" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

  • ABD'nin Altın Kart programı için başvuru ücreti 15.000 dolar, onay sonrası yatırım tutarı 1 milyon dolardır.
  • Başvuru reddedilirse 15.000 dolarlık ücret iade edilmez ve hazineye gelir olarak kalır.
  • Program ilk duyurulduğunda 5 milyon dolar olan yatırım tutarı, başvuruların düşük kalması ve eleştiriler üzerine 1 milyon dolara indirilmiştir.

ABD, tartışmalı "Altın Kart" (Trump Gold Card) programını resmen yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme kapsamında ülkeye büyük yatırım yapan yabancılara hızlandırılmış kalıcı oturum izni ve vatandaşlığa giden yol sunuluyor.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

ABD yönetiminin yayımladığı karar metnine göre programın koşulları şöyle:

• Başvuru ücreti: 15.000 dolar

• Onay sonrası yatırım: 1 milyon dolar

• Avantaj: Hızlandırılmış Green Card süreci ve vatandaşlığa başvuru hakkının kolaylaşması

Yetkililer, programdan elde edilecek gelirlerin ABD Hazine'sine aktarılacağını, ekonomik canlanma ve sanayi yatırımlarında kullanılacağını belirtti.

BAŞVURU REDDEDİLİRSE ÜCRET İADESİ YOK

Bu noktada dikkat çeken bir nokta başvuru ücretinin iade edilmiyor oluşu. Bugünün kuruyla yaklaşık 630 bin lira olan ücret, başvuru reddedilirsegeri verilmiyor ve hazineye gelir olarak kalıyor.

Öte yandan Altın Kart "ulusal güvenlik ve önemli suç söz konusu ise tek taraflı olarak iptal edilebilecek.

FİYAT DÜŞÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Program ilk duyurulduğunda yatırım tutarının 5 milyon dolar olacağı açıklanmıştı. Ancak başvuruların düşük kalması ve yoğun eleştiriler üzerine tutar 1 milyon dolara indirildi. Uzmanlar bu adımı "ilk versiyonun başarısızlığının kabulü" olarak yorumladı.

"PARASI OLAN DAHA HIZLI VATANDAŞ OLUYOR" TARTIŞMASI

Yeni uygulama, "ABD'nin göçmenlik sistemini paraya çevirdiği" eleştirilerine neden oldu.

Göç uzmanları, programın mevcut yasalarla çelişebileceğini, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyebileceğini, yalnızca maddi gücü olan yabancılara avantaj sağladığını belirtiyor.

HÜKÜMET EKONOMİYİ DÜŞÜNÜYOR

Beyaz Saray, programın amacının ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım çekmek olduğunu savunuyor. Bağışların stratejik sektörlerin güçlendirilmesinde kullanılacağı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Eylül 2025'te Ticaret Bakanı'na Altın Kart'ı kurma talimatı veren 14351 sayılı Başkanlık Kararnamesini imzalamıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Ekonomi
