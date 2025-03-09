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ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

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TÜİK eski başkanı Birol Aydemir, Türkiye'deki bazı ürünlerin yurt dışına kıyasla aşırı pahalı olmasına tepki göstererek, bunun enflasyon değil "soygun" olduğunu söyledi. Özellikle oyuncak ve et fiyatlarındaki büyük farklara dikkat çeken Aydemir, tüketicilerin alım gücünün ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, aynı ürünün ABD ve Türkiye'deki fiyatları arasındaki büyük farkı eleştirdi. Aydemir, ABD'de 5 dolara satılan bir oyuncağın Türkiye'de 1.300 TL'ye (yaklaşık 36 dolar) satıldığını belirterek, "Bu kadarı gerçekten akıl alır gibi değil. Enflasyon değil soygun bu." ifadelerini kullandı.

OYUNCAK FİYATLARINDAKİ UÇURUM

Aydemir'in dikkat çektiği fiyat farkı, Türkiye'deki tüketicilerin aynı ürüne ABD'deki fiyatının yaklaşık yedi katı daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını gösteriyor. Bu durum, enflasyonun ötesinde, piyasa dinamiklerindeki sorunlara işaret ediyor.

DİĞER ÜRÜNLERDE DE BENZER DURUM

Benzer şekilde, Türkiye'de bazı ürünlerin yurt dışına göre daha pahalıya satıldığı görülüyor. Örneğin, antrikotun kilosu Türkiye'de 819,90 TL iken, ABD'de 12,99 dolar (yaklaşık 473,8 TL) seviyesinde.

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ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlhan Özberk:

bide indirim yapmis ols cogugu

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Haber Yorumlarıhayal perest:

Neden tepki gösteriyorsunuz o da araba sonuçta, ötv alınmasın mı!!!

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Haber YorumlarıRevolver:

et balık kurumunda satılan etler çok farklı sanki? siz kimi eleştiyorsunuz ?

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