ABD, Çin'in Teknoloji Muafiyetini 2026'ya Kadar Uzattı

Yeni ABD yönetimi, Çin'in teknoloji transferi ve fikri mülkiyet uygulamalarına yönelik soruşturmalar çerçevesinde 178 ürün için gümrük vergisi muafiyetini 10 Kasım 2026'ya kadar uzattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Çin'in teknoloji transferi, fikri mülkiyet ve inovasyona ilişkin eylem, politika ve uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanınan muafiyet süresinin uzatıldığı belirtildi.

Daha önce, 178 muafiyetin süresinin 29 Kasım 2025'te sona ermesinin planlandığına işaret edilen açıklamada, bu tarihin 10 Kasım 2026'ya uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, muafiyet süresinin uzatımının, Beyaz Saray tarafından 1 Kasım'da duyurulan, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında varılan ticaret ve ekonomi anlaşmasını takiben geldiği vurgulandı.

Varılan anlaşma kapsamında, olası bir muafiyet uzatılmasına ilişkin kamuoyundan görüşler alındığı aktarılan açıklamada, Başkan'ın talimatı doğrultusunda, USTR'nin süre uzatımına gittiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
