ABD-Çin gümrük vergileri savaşında Trump'tan U dönüşü

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi paketiyle başlayan ticaret savaşında son durumu değerlendirdi.

"TRUMP'IN U DÖNÜŞÜNDEN SONRA ABD BORSALARI YÜKSELDİ"

Teymur, Trump'ın Çin mallarına uygulanan yüksek tarifelerin önemli ölçüde azaltılacağını ancak sıfır olmayacağını söylediğini hatırlatarak bir U dönüşü sinyali verdiğini belirtti. "Bunun böyle olacağı belliydi" diyen Teymur, "Geçen hafta söylemiştim. Çünkü bu gümrük tarifeleri savaşı en başta ABD ekonomisini vuruyor. Nitekim Trump'ın U dönüşü sinyali vermesi üzerine; ABD borsaları yükselişe geçti" diye konuştu.

"ÇİN'DE 'TRUMP KORKTU' HASHTAG'İ TEPEYE ÇIKTI"

Ticaret savaşında Çin cephesini değerlendiren Teymur, Trump'ın U dönüşünün Çin'in sosyal medya platformlarında coşkuyla karşılandığını belirterek, "'Trump Korktu' hashtag'i tepeye çıktı. Çin Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Savaşmak istemiyoruz, ancak savaşmaktan da korkmuyoruz. Savaşmaksa sonuna kadar savaşırız. Konuşmaksa kapımız sonuna kadar açık.' dedi" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN GÜMRÜK TARİFELERİ EN BAŞTA ALMANYA'YI VURACAK"

Ekrem Teymur, "Alman hükümeti , ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının etkisini gerekçe göstererek ekonomik büyüme tahminini sıfıra indirdi." dedi. Alman ekonomisinin 2023'te yüzde 0.3, 2024'te ise yüzde 0.2 daraldığını belirten Teymur, "Bu daralmanın bir numaralı sebebi aslında Amerika değil. Fakat Trump'ın AB'ye uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri en başta Almanya'yı vuracak o kesin" şeklinde konuştu.