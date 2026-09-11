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ABD bütçesi ağustosta 167 milyar dolar açık verdi

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NEW ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azalarak 167 milyar dolara düştü.

NEW ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azalarak 167 milyar dolara düştü.

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının on birinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 167 milyar dolar oldu.

Federal hükümet, geçen yılın ağustos ayında 345 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azaldı.

Piyasa beklentisi, federal hükümetin ağustosta 221 milyar dolar bütçe açığı vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 360 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 24 azalarak 527 milyar dolara geriledi.

??????11 aylık bütçe açığı 1,9 trilyon doları aştı

Ülkede 2026 mali yılının 11. ayı olan ağustos itibarıyla federal hükümetin toplam bütçe açığı ise 1,97 trilyon dolara ulaştı.

Hükümetin bütçe açığı, 2025 mali yılının aynı döneminde de aynı seviyede gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde gelirler yüzde 3 artarak 4,85 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 2 artışla 6,81 trilyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA
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