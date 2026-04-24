ABD Adalet Bakanlığından Fed'e yönelik soruşturmayı kapatma kararı

NEW Abd Adalet Bakanlığı, ABD Merkez Bankasının (Fed) binalarının yenilenmesiyle ilgili projede "maliyet aşımlarını" incelemek üzere başlattığı soruşturmayı kapatacak.

Soruşturmayı yürüten ABD Adalet Bakanlığı Başsavcısı Jeanine Pirro, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fed'in Genel Müfettişinden vergi mükelleflerinin sırtına yüklenen, milyarlarca doları bulan bina inşaatı maliyet aşımlarını incelemesinin istendiğini bildiren Pirro, Genel Müfettişin Fed'i Amerikan vergi mükelleflerine karşı sorumlu tutma yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Pirro, kısa süre içinde kapsamlı bir rapor beklediğini ve sonucun celp kararı çıkarılmasına yol açan soruları kesin olarak çözüme kavuşturmaya yardımcı olacağına emin olduğunu kaydetti.

Başsavcı Pirro, "Bu doğrultuda Genel Müfettiş bu incelemeyi yürütürken ofisime soruşturmayı kapatması talimatını verdim. Ancak şunun altını çizmek gerekir ki gerçekler gerektirdiği takdirde cezai bir soruşturmayı yeniden başlatmaktan çekinmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Warsh'ın Fed Başkanı olarak onaylanmasını bekliyor

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kush Desai tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı vergi mükelleflerinin Fed'in mali yönetimindeki hatalarla ilgili açıklama hak ettiği, Genel Müfettişlik Ofisi'nin daha güçlü yetkilerle donatılmasının konunun derinlemesine araştırılması açısından en uygun mekanizma olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Beyaz Saray, Fed'in karar alma süreçlerinde yetkinliği ve güveni yeniden tesis etmek için Senato'nun Kevin Warsh'ı Fed'in bir sonraki başkanı olarak hızla onaylayacağına, eskiden olduğu kadar güven duymaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Warsh'ın atanma sürecinin soruşturma kapatılana kadar durdurulması istenmişti

Fed Başkanı Jerome Powell, ocak ayında yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Powell, cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürmüş ve bunları "bahane" olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı, Fed binalarının yenilenme projesi ve Powell'ın geçen yıl Senatonun Bankacılık Komitesi'nde bu konuya değindiği ifadeyle ilgili Fed Yönetim Kurulu'na büyük jüri celbi göndermişti.

Görev süresi 15 Mayıs'ta dolacak olan Powell'ın yerine aday gösterilen Warsh, bu hafta ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılmıştı.

Warsh'ın başkanlık görevine gelebilmesi için Senato'nun onayını alması gerekirken, bazı Senatörler, Warsh'ın atanma sürecinin Fed Başkanı Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar kapatılana kadar durdurulmasını talep etmişti.