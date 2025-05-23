ABD 1 Sentlik Madeni Para Üretimini Durduruyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın ekonomik anlamda verimsiz olduğu için artık 1 sentlik madeni para basmayacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini ve bu madeni paranın üretiminin sonlandırılacağını açıkladı. Malzeme maliyeti düşünülerek alındığı bildirilen kararla, Hazine Bakanlığı'nın yıllık 56 milyon dolar tasarruf edeceği belirtildi. Bakanlık, bu madeni paranın üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğunu, 1 sentin üretimi için 3,69 sent harcandığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen şubat ayında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e bu madeni paraların basımını durdurması talimatını vermiş ve bunları 'israf' olarak nitelendirmişti.