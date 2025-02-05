AB, Ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvasını gıda olarak onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı.

AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Böylece, ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni gıdalar listesine eklendi ve bunun 10 Şubat'tan itibaren AB piyasasına satışına izin verildi.

UN KURDU LAVRA TOZU GÜVENİLİR BULUNDU