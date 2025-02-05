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AB, Ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvasını gıda olarak onayladı

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Avrupa Birliği, ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasına izin vererek, bu ürünlerin etiketlerinde alerji riski belirtilecek şekilde kullanılmasına onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı.
AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Böylece, ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni gıdalar listesine eklendi ve bunun 10 Şubat'tan itibaren AB piyasasına satışına izin verildi.

UN KURDU LAVRA TOZU GÜVENİLİR BULUNDU

Bu çerçevede, yeni bir firma yetki alana kadar Fransız Nutri Earth şirketi, 5 yıl boyunca un kurdunun kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçelleri piyasaya sürebilecek. Bu ürünlerin etiketlerinde içeriğinde ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açık biçimde belirtilecek.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında, ultraviole işlem görmüş un kurdu larva tozunu, uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenilir bulmuş, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçellerde yer alabileceği görüşünü bildirmişti. AB, daha önce çeşitli böceklerin gıdalarda kullanımını onaylamıştı. Bu çerçevede, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceğinin gıdalarda belli miktarda yer almasına izin verilmişti.
AB, Ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvasını gıda olarak onayladı
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

un kurdu güvenilir mi

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Haber YorumlarıuLuBeY null:

Gıdaya katkısı ne bunun bilen var mı? Yakında işlem görmüş başka şeylere izin verir bunlar!..

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